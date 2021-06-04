«В последнее время распространились новые штаммы, особенно британский, который распространяется быстрее. Следовательно, необходимо вакцинировать 60-80 процентов населения».

Об этом заявил главный инфекционист Тайяр Эйвазов в своем выступлении на тему «COVID-19 в летние месяцы», передает АПА.

По его словам, в малонаселенных районах этот показатель может быть меньше, а в густонаселенных — должен быть больше: «Коллективная иммунизация — необходимость. Один из основных доводов — невозможность вакцинации некоторых людей из-за противопоказаний. С помощью коллективной иммунизации мы также защищаем людей, которым нельзя делать прививку».

Minval.az