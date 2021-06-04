Агентство по развитию медиа (MEDİA), Азербайджанское государственное информационное агентство (Азертадж) и Азербайджанское телевидение (AzTV) распространили совместную информацию.

В информации отмечается, что на освобожденных от оккупации территориях работают съемочные группы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) и Азербайджанского телевидения (AZTV). Эта группа осуществляет съемку разрушенных вооруженными силами Армении населенных пунктов на освобожденных от оккупации территориях.

«4 июня на территории села Сусузлуг Кяльбаджарского района транспортное средство, в котором находились члены съемочной группы, подорвалось на мине. В результате погибли оператор AzTV Сирадж Абышов и сотрудник Азертадж Магеррам Ибрагимов, есть раненые», — говорится в информации.

Отметим, что помимо журналистов также погиб Ариф Алиев — заместитель представителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг.

Minval.az