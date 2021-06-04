«Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию внедрило ряд нововведений в сфере здравоохранения».

Об этом журналистам заявил глава департамента медицинских исков Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Вугар Гурбанов, передает АПА.

По его словам, с 1 апреля агентство проводит ряд структурных преобразований в медицинских учреждениях: «Основная цель — сделать медицинское обслуживание доступным для населения и повысить качество обслуживания. В рамках реформ, осуществляемых в системе здравоохранения, Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию создано 11 медицинских центров по районам города Баку.

В соответствии с проведенными структурными изменениями медицинские учреждения, оказывающие многопрофильные стационарные и специализированные поликлинические услуги, переданы в подчинение соответствующих территориальных медицинских центров.

На базе клинического медицинского центра №1, функционирующего на территории Насиминского района, создан Клинический медицинский центр, объединяющий медицинские учреждения Насиминского, Ясамальского и Сабаильского районов. По другим административно-территориальным единицам созданы Наримановский, Низаминский, Сабунчинский, Бинагадинский, Сураханский, Гарадагский (Локбатан), Алятский (Гарадаг), Хатаинский, Пираллахинский и Хазарский медицинские центры. В связи с тем, что территория Гарадагского района большая, и с целью обеспечения доступа жителей к медицинским услугам в указанном районе созданы 2 медицинских центра (Локбатан, Гарадаг)».

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