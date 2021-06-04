В Гяндже проходит церемония прощания с шехидом Отечественной войны Эльвином Мустафаевым.

Тело Эльвина Мустафаева привезли в его родной дом в Гяндже, передает АПА.

В церемонии прощания принимают участие родственники шехида, военнослужащие и представители местной общественности.

Напомним, что информация об обнаружении останков Мустафаева Эльвина Фахраддина оглу, военнослужащего-сверхсрочника, поступила 3 июня.

Эльвин Мустафаев родился в 1992 году в Гяндже. Он был объявлен пропавшим без вести в первые дни войны.

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