В Гяндже проходит церемония прощания с шехидом Отечественной войны Эльвином Мустафаевым.
Тело Эльвина Мустафаева привезли в его родной дом в Гяндже, передает АПА.
В церемонии прощания принимают участие родственники шехида, военнослужащие и представители местной общественности.
Напомним, что информация об обнаружении останков Мустафаева Эльвина Фахраддина оглу, военнослужащего-сверхсрочника, поступила 3 июня.
Эльвин Мустафаев родился в 1992 году в Гяндже. Он был объявлен пропавшим без вести в первые дни войны.