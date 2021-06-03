Британский певец и актер Робби Уильямс в считанные минуты лишился волос. Звезду британской поп-сцены в прямом эфире обрила наголо его супруга – американская актриса Айда Филд. Она выложила видео на своей странице в Instagram.

«Когда дело доходит до его волос, все или ничего… Видимо, теперь ничего. Кто следующий?» – написала под видео 42-летняя Филд.

На видео пара сначала стоит на балконе собственного дома, а после начинает парикмахерские процедуры. При этом 47-летний Уильямс послушно наклоняет голову в нужную сторону, чтобы супруге было удобно орудовать машинкой для бритья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ayda Field Williams (@aydafieldwilliams)

Minval.az