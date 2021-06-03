В Украине завершается подготовка к учениям Sea Breeze-2021. Сами учения пройдут с 28 июня по 10 июля на Черном море в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Как планируется, в них примут участие порядка четырех тысяч военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, а также 30 единиц авиационной техники и больше сотни автомобилей и бронетехники. Учения совместные — в них принимают участие военнослужащие 27 стран — членов и партнеров НАТО.

И вот теперь на предстоящие учения отреагировала Москва. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков по этому поводу заявил: Украина намерена использовать учения Sea Breeze-2021 для получения современного оружия и боеприпасов, которые будут тайно переданы войскам и националистическим формированиям, сосредоточенным возле неподконтрольных стране Донецкой и Луганской областей. «Именно туда, под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск», — заметил он, заверив, что позже оружие перебросят в Донбасс. А затем на всякий случай пригрозил: дескать, Россия будет внимательно следить за этими учениями и оставляет за собой право отреагировать, если сочтет целесообразным с точки зрения обеспечения военной безопасности.

А вот это уже интересно. Потому как о «тайной переброске оружия на Донбасс» рассуждает тот самый Конашенков, который в феврале 2021 года уверял: ни один из ОТРК «Искандер» в ходе карабахского конфликта не применялся. А в начале апреля того же года остатки ракет от ОТРК «Искандер-М» были обнаружены в Шуше. И внятных объяснений, как это так вышло, что по азербайджанскому городу «пулянули» из российского ОТРК, согласно российским же обязательствам, экспорту не подлежащего, не последовало — ни от самого Конашенкова, ни от его коллег, ни от начальства.

Еще раньше были транспортные самолеты, доставлявшие кружным путем в Армению оружие — то самое, которое Москва сначала пыталась выдать за «стройматериалы», а затем — за «гуманитарную помощь». С российской базы «Хмеймим» в Сирии в Армению перебрасывали курдских террористов.

Наконец, тому же Конашенкову приходилось многократно — и безрезультатно, кстати говоря! — объясняться по поводу ЗРК Бук-М1, из которого в 2014 году сбили малайзийский «Боинг-777». Украина предоставляла неопровержимые доказательства, что «Бук», принадлежащий российской армии, предоставили террористам в этакий «лизинг», в Москве изобретали не очень убедительные версии, из которых следовало, будто бы «Боинг» сбили кто угодно, но не «сепары», которые уже успели похвастаться своим «достижением» в соцсетях…Такой вот тайный оружейный траффик с особо тяжкими последствиями.

Но вот что примечательно. Украина — это признанное и уважаемое в мире государство. Оно располагает собственным военно-промышленным комплексом. И уж точно имеет все возможности для легального приобретения оружия. И тем более у Киева есть полное право размещать это оружие на своей территории там, где политические власти Украины и командование ВСУ сочтут это целесообразным для обеспечения своей безопасности и восстановления своей территориальной целостности. Включая Донбасс и Крым. У Киева просто нет никакой необходимости задействовать «черные» и «серые» схемы — Украина вполне может воспользоваться «белыми».

А вот нервничают в Москве, судя по всему, вовсе не из-за возможной переброски оружия. Тот же Конашенков нечаянно проговорился, добавив, что в соответствии с одобренным сценарием учений Sea Breeze-2021, страны будут отрабатывать действия в условиях «кризисной ситуации», спровоцированной незаконными, по мнению Киева, вооруженными формированиями, пользующимися «всесторонней поддержкой» соседнего государства, и, несмотря на морской статус учений, реальные границы военной активности будут выходить далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря.

Подобные заявления звучали, конечно, и раньше. Но на сей раз новости из Украины Москва уже рассматривает через призму последних событий на Южном Кавказе. Где Азербайджан точно так же приобретал новое оружие, развивал, а точнее, создавал практически с нуля собственную военную промышленность, проводил учения, в том числе с внешними партнерами, где отрабатывалось освобождение оккупированных Арменией земель — а потом после очередной устроенной Армении провокации провел блестящую операцию по освобождению своей территории. Наша страна под руководством президента Алиева не просто одержала военную победу. Азербайджан создал показательный прецедент, «перевернув» казавшиеся незыблемыми представления о том, что может, а чего не может произойти на постсоветском пространстве, наглядно продемонстрировав, что после долгих и безрезультатных переговоров территориальная целостность страны может быть восстановлена военным путем, а статус «форпоста России» и самолеты с оружием еще не гарантируют победы. И теперь, на фоне учений в Украине, вопрос, повторит ли Киев «азербайджанский прецедент» — это уже не теоретический «допуск».

Правда, об этом в Москве «на камеру» не скажут.

Нурани, обозреватель

Minval.az