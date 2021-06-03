Изменения на мировом топливном рынке иногда объясняются глобальными политическими процессами. Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев.

По его словам, на фоне происходящих в настоящее время политических процессов, конфликтов, процессов вокруг Ирана, российско-американских отношений и обострения этих отношений в мире растет спрос на высокооктановый бензин: «В результате этого наблюдается рост цен на бензин именно этой категории и стоимости нефти».

Депутат отметил, что для устранения зависимости от изменений цен на международном топливном рынке в Азербайджане предусмотрено строительство новых заводов: «Насколько мне известно, в результате модернизации нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева SOCAR со следующего года будет производить бензин марки Aİ-95 (Premium). Это освободит нас от изменений цен на международном топливном рынке, и государство сможет регулировать цены на бензин этой марки».

«Но в любом случае, чтобы полностью устранить дефицит и сохранить стабильную цену, мы должны осуществить строительство заводов по производству именно этой марки бензина. Вы знаете, что бензин марки Aİ-95 (Premium) чаще заливают в дорогие автомобили, а при грузоперевозках чаще используются Aİ-92 и дизтопливо. Поэтому это не должно повлиять на стоимость грузоперевозок и цены на сельхозпродукцию. Соответствующие структуры не должны допускать искусственного роста цен», — сказал он.

Депутат с сожалением отметил, что в настоящее время в Азербайджане невозможно производство бензина марки Aİ-95 (Premium), и, поскольку он закупается за рубежом, рост цен на этот вид топлива зависит от изменений цен на внешних рынках: «После завершения строительства нового завода в Азербайджане или модернизации существующего, можно будет производить и эту марку бензина, что создаст условия для регулирования цен со стороны государства».

Minval.az