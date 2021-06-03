Фонд «YAŞAT» продолжает осуществление нового проекта для родившихся после Отечественной войны детей шехидов.

Как сообщили АПА в Фонде, в рамках проекта фонд возместил необходимые расходы новорожденных – сына Русифа Кязымова Нуранюсифа, сына Хагани Фатиева Хагани, дочери Эльвина Мамедова Захраханым,сына Ибрагима Рустамова Ибрагима, сына Алисахиба Алекберова Алисахиба.

Отметим, что по договору, заключенному между банком и матерью, в некоторых необходимых случаях мать сможет раньше обналичить эти средства. Также мать может перевести эту сумму в любую валюту.

Напомним, что для обращения в Фонд YAŞAT создан портал yashat.gov.az.

Ссылка для ознакомления с отчетностью фонда:https://yashat.gov.az/report/tableau

Функционирует и колл-центр фонда «8110».

Minval.az