«Имеется хороший опыт сотрудничества в трехстороннем формате Турция-Грузия-Азербайджан».

Об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Он отметил, что в рамках трехстороннего формата были реализованы проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс, «Южный газовый коридор»: «Южный газовый коридор» — один из самых успешных и стратегически важных проектов. Такими проектами мы должны повысить привлекательность региона. Эти проекты являются основой для реализации столь же успешных проектов в трехстороннем формате Грузия-Азербайджан-Армения».

Глава МИД отметил, что Турция поддерживает инициативу о представлении Тбилиси в качестве платформы для диалога между тремя странами Южного Кавказа: «Это очень важно, и я считаю, что поддержка Турции сделает эту платформу еще более эффективной» (цитата по Report).

Minval.az