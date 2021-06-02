В июне 2021 года дочерняя компания «Российских железных дорог» — «РЖД Логистика» (РЖДЛ) — планирует запустить регулярный грузовой (контейнерный) поезд из Индии в Россию, и маршрут его в числе прочих стран пройдет через Азербайджан.

Гендиректор РЖДЛ Дмитрий Мурев на конференции в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил, что до сих пор по международному транспортному коридору «Север — Юг» поезда отправлялись только в тестовом режиме.

«Мы планируем запустить еще один поезд, уже не тестовый, а постоянный. Отсутствие жд-ветки (в Иране) не мешает нам организовывать перевозки. Да, там они автомобильные, но это в любом случае мультимодальный сервис», — добавил глава компании, слова которого приводит российский интернет-сайт info24.ru.

На территории Ирана до сих пор не достроен участок железной дороги между населенными пунктами Решт и Астара протяженностью 250 километров, причем сроки окончания работ даже пока не ясны. Мурев пояснил, что возникла проблема из-за того, что дорога должна пройти по землям сельскохозяйственного назначения, и вопрос их использования иранские власти пока не решили. Кроме того, не найден и инвестор под строительство. «Санкционный режим, который есть вокруг Ирана, безусловно мешает, и международные игроки, которые могли бы включиться в проект, выжидают, как будет развиваться ситуация», — добавил глава РЖДЛ.

Напомним, МТК «Север — Юг» имеет протяженность 7,2 тысячи километров и соединяет Санкт-Петербург и индийский город Мумбаи. Соглашение между странами, по территории которых проходит дорога, было подписано еще в 2000 году. Позднее к нему присоединились Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Оман, Сирия.

Minval.az