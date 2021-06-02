«В Азербайджане переходят от установленных в советское время I, II и III групп инвалидности к установлению инвалидности на основании процентов потери функций организмом».

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Об этом сказал председатель Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев.

Он отметил, что на сегодняшнем заседании Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса, проведенном в видеоформате, были рассмотрены вопросы, связанные с внесением дополнений и изменений в закон «О правах лиц с инвалидностью», а также в 60 законодательных актов, эти вопросы были рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

М.Гулиев подчеркнул, что у этих изменений много преимуществ: «Во-первых, степени инвалидности будут разделяться процентами, и в соответствии с этим будет устанавливаться потенциал реабилитации гражданина, будет принята Индивидуальная реабилитационная программа. В дальнейшем при повышении их пенсий они будут повышаться в соответствии с процентами потери функций организмом».

Председатель парламентского комитета отметил также, что меняется и порядок определения инвалидности: «В дальнейшем в законодательстве будет указано, что оценивание инвалидности человека, в том числе повторное оценивание инвалидности будет проводиться в течение 10 дней после поступления его направления на медико-социальную экспертизу (форма 88) в централизованную электронно-информационную систему TƏBİB, а когда требуется дополнительное разбирательство – с продлением до 15 дней. В настоящее время установление инвалидности затягивается на месяц, и даже на несколько месяцев. Это позитивное изменение. Предусмотрено, что эти законы вступят в силу с 1 января следующего года» (цитата по АПА).

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