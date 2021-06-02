МВД обратилось к населению в связи с ограничением движения транспорта на центральных улицах Баку из-за проведения Гран-при Азербайджана Формулы-1, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сообщалось ранее, в связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы-1 на улицах, по которым проходит трасса гонок, ограничено движение транспорта с 01:00 31 мая до 06:00 восьмого июня.

«В целях обеспечения безопасности водителей и пешеходов, организации бесперебойного движения транспорта в период действия ограничений сотрудники дорожной полиции продолжают нести службу в усиленном режиме.

Вновь призываем водителей, пользующихся личными автомобилями, отдавать предпочтение общественному транспорту, соблюдать правила стоянки и парковки, выполнять указания сотрудников дорожной полиции, регулирующих движение, заранее планировать маршрут с учетом перекрытых улиц», — говорится в сообщении.

Minval.az