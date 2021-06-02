“Услуга неотложной медицинской помощи входит в обязательное медицинское страхование. Лекарственное обеспечение также включено в страховой пакет».

Об этом сказала заведующая департаментом маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова, передает Репорт.

Представитель агентства сказала, что любая медуслуга может быть оказана бесплатно не по желанию пациента, а по назначению врача:

«Гражданин, недовольный тем, что врач какого-либо медучреждения не выдал направление, может обратиться к руководству этого медицинского учреждения. Если желание больного обоснованно, его жалобу удовлетворят».

А.Ахмедова сказала, что при услуге обязательного медстрахования пациент свободен в выборе врача.

Minval.az