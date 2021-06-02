Управление Мусульман Кавказа на основании рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров в связи с пандемией COVID-19 обнародовало правила, которые необходимо соблюдать в мечетях и других местах поклонения.

1. Согласно постановлению Кабинета министров Азербайджана в местах религиозного поклонения должно быть заполнено не более 50% предназначенных для проведения религиозных обрядов мест, а общее количество человек не должно превышать 50;

2. Только лица, имеющие паспорт COVID-19 (сертификат о вакцинации или иммунитете), имеют право участвовать в совершении религиозных обрядов в местах религиозного поклонения. Лицам до 14 лет вход воспрещен;

3. Чтобы предотвратить распространение инфекции, людей с симптомами COVID-19 нельзя допускать в мечети и другие места религиозного поклонения;

4. Лица, посещающие мечети и другие места религиозного поклонения:

— Должны предъявить паспорт COVID-19 (свидетельство о вакцинации или иммунитете), надеть медицинскую маску, использовать антисептический раствор, не здороваться за руки;

— Находясь в месте религиозного поклонения, сохранять дистанцию не менее 1,5 (полутора) метра с 4 и более сторон, если позволяет площадь;

— Те, кто хочет совершать богослужения в мечети, должны быть чистыми, а если есть необходимость в омовении, они должны использовать свои полотенца, собственный коврик и печать;

— Лица, желающие совершить поклонение, должны приходить в мечеть только во время намаза, в другие места поклонения должны приходить во время соответствующей молитвы и покидать мечеть (место поклонения) после окончания молитвы. В это время должны строго соблюдаться требования к скоплению людей в общественных местах.

Мечети и другие места поклонения:

— Должны быть обеспечены термометром для измерения температуры тела, дезинфицирующими средствами и запасными медицинскими масками;

— После каждого коллективного поклонения в местах поклонения должны проводиться частичные дезинфекционно-санитарные мероприятия и вентиляция помещения;

— У лиц, приходящих в места поклонения, должны проверяться COVID-19- паспорта и температура тела, впускаются лица, температура тела которых в пределах нормы, и у которых имеются COVID-19-паспорта;

— Необходимо строго контролировать наличие у лиц, приходящих в места поклонения, медицинских масок и соответствие их количества соответствующим нормам. Отмечено, что имамы мечетей, председатели общин и ответственные лица других мест поклонения должны следить за соблюдением этих правил.

Указанные правила носят временный характер, носят цель скорейшего возвращения к прежним условиям.

Религиозные обряды в мечетях будут разрешены с 10 июня.

Minval.az