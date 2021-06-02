В Азербайджане имена граждан, сдавших позитивный антигенный тест на коронавирус, не включаются в единую информационную систему в качестве больных COVID-19.

Об этом сказал специалист министерства здравоохранения Явер Гаджисой.

По его словам, для выявления коронавируса также используются антигенные тесты, которые часто называют экспресс-тестами.

«Граждане путают их с ПЦР-тестами. Причина в том, что в обоих случаях берется мазок. Несмотря на высокую надежность антигенного теста, он не является подтверждающим. ПЦР-тест имеет самую высокую точность. Всемирная организация здравоохранения в своем заявлении также указала, что позитивные антигенные тесты на коронавирус должны быть подтверждены анализом ПЦР», — сказал Гаджисой.

Minval.az