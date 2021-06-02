Во время армянской оккупации Губадлы в 1993 году я, будучи раненым, попал в плен. Об этом рассказал агентству Trend подвергавшийся пыткам в армянском плену Хабиб Кязымов. По его словам, он находился в плену год и девять месяцев.

«В камере было до 40 азербайджанцев. Не выносившие пыток совершали суицид», — сказал Кязымов.

По его словам, сейчас пытавшие азербайджанцев Людвик Мкртычян и Алеша Хосровян утверждают, что не знают азербайджанского языка, но в те годы они говорили на нем, и оскорбляли пленных тоже на азербайджанском языке.

«Рад, что они привлечены нашим государством к ответственности и будут наказаны за свои действия. Они узнали меня во время очной ставки», — добавил Кязымов.

Во время нахождения в армянском плену Людвик Мкртычян лично пытал меня, следы пыток видны до сих пор.

В свою очередь признанный в качестве потерпевшего по делу Гариб Ровшаноглу заявил, что во время нахождения в армянском плену Людвик Мкртычян лично пытал меня, следы пыток видны до сих пор.

В среду в Ясамальском районном суде прошло подготовительное заседание по уголовному делу армянских террористов Мкртчяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича.

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