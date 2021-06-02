Продолжается интеграция регулярных автобусных маршрутов с системой BakıKart.

Как сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА), с 03.06.2021 проезд в автобусах, курсирующих по маршруту № 216 (поселок Балаханы — м/с «Кероглу»), будет оплачиваться посредством карточной системы.

Для обеспечения комфорта пассажиров установлены POS-терминалы для пополнения баланса «BakıKart» в маркетах «OBA» по ​​следующим адресам в поселке Балаханы.

Улица Сефевидов 70;

Улица Гюлистан 47А;

Поселок Сабунчи — Городское шоссе.

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