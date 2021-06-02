Продолжается интеграция регулярных автобусных маршрутов с системой BakıKart.
Как сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА), с 03.06.2021 проезд в автобусах, курсирующих по маршруту № 216 (поселок Балаханы — м/с «Кероглу»), будет оплачиваться посредством карточной системы.
Для обеспечения комфорта пассажиров установлены POS-терминалы для пополнения баланса «BakıKart» в маркетах «OBA» по следующим адресам в поселке Балаханы.
Улица Сефевидов 70;
Улица Гюлистан 47А;
Поселок Сабунчи — Городское шоссе.