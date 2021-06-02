Фонд Гейдара Алиева приступил к реализации еще одного проекта в освобожденном городе Шуша.
В настоящее время в творческом центре, художественной галерее и галерее ковроделия города ведутся ремонтно-восстановительные работы.
Фонд Гейдара Алиева приступил к реализации еще одного проекта в освобожденном городе Шуша.
В настоящее время в творческом центре, художественной галерее и галерее ковроделия города ведутся ремонтно-восстановительные работы.
Дата: 2021/06/02 13:40
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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