ЗАО «Азербайджанские железные дороги» совместно с Центральным банком Азербайджана, ОАО «Международный банк Азербайджана» и международной карточной платежной организацией «Visa» начинает внедрение оплаты банковскими картами на Абшеронской Кольцевой железнодорожной линии.

Пассажиры поезда Баку-Сумгайыт смогут воспользоваться бесконтактной оплатой на 14 станциях линии, сообщает Report.

На всех станциях в обоих направлениях установлены турникеты, оборудованные считывающими устройствами для бесконтактной оплаты. В рамках этого проекта пассажиры могут оплатить стоимость билетов бизнес-класса, совершив бесконтактную оплату через 27 соответствующих терминалов.

Minval.az