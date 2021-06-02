Первого июня в Службе ASAN в Товузе прошла церемония открытия проекта «Караван подарков».

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, проект реализуется Фондом YAŞAT при совместной организации Федерации детских игр и спортивных клубов Турции, партнерстве с Министерством иностранных дел, Министерством семьи и социальных служб Турции и муниципалитетом города Балыкесир.

В рамках проекта детям шехидов будут розданы игрушечные подарки, которые требуют определенного понимания и навыков решения, спортивная одежда, защитные маски, журналы. Цель мероприятия – доставить детям радость и поддержать развитие их творческого потенциала.

На церемонии открытия выступили: руководитель Фонда YAŞAT, ветеран Карабахской войны Эльвин Гусейнов, глава ИВ Товузского района Мамед Мамедов, руководитель Федерации детских игр и спортивных клубов Турции Мехмет Мутлу, депутат Великого национального собрания Турции Мустафа Илыджалы, помощник ректора Стамбульского университета Ильяс Топсакал, генконсул Турции в Гяндже Зеки Озтюрк, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Арзу Нагиев, гендиректор Центра развития и карьеры молодежи Равана Гасанлы, руководитель медиа группы Yeni Musavat Рауф Арифоглу, председатель «Волонтеров ASAN» Эмилия Байрамова.

После церемонии в Товузском центре Службы ASAN началась раздача подарков детям шехидов из этого района.

Проект «Караван подарков», стартовавший в Анкаре, продлится до 13 июня. В рамках этого мероприятия будут совершены визиты в различные города и районы Азербайджана, будут посещены семьи шехидов из этих районов, а их детям будут вручены подарки.

Minval.az