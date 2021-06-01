На 17-м заседании министров стран-членов и не членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в формате видеоконференции достигнута договоренность о сохранении в силе решения об увеличении добычи за июль.

Как говорится в сообщении Министерства энергетики, на совещании с участием министра Пярвиза Шахбазова Азербайджан подтвердил приверженность обязательству по сокращению добычи участниками «Декларации о сотрудничестве» и поддержал план по сохранению нефтедобычи в июле в объеме 5,76 млн. барр/сут.

Обязательство Азербайджана по сокращению добычи в рамках принятой “Декларации о сотрудничестве” в июле останется на уровне 98 тысяч баррелей в сутки. А это значит, что добыча сырой нефти будет увеличена на 10 тысяч баррелей. Таким образом, в июле добыча сырой нефти в стране сохранится на уровне 620 тысяч баррелей в сутки.

Minval.az