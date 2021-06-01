При поддержке “Azercell Telekom” по случаю Международного дня защиты детей в рамках социального проекта «Большие воспоминания в маленьких сердцах» были проведены онлайн-тренинги с участием более 300 детей шехидов и их матерей. Психологические тренинги были организованы с использованием методов арт-терапии для детей военнослужащих, отдавших свои жизни за освобождение нашей земли на 44-дневной войне. На тренингах «Дерево желаний» детям и их матерям была оказана психологическая помощь. Профессиональные психологи помогли им справиться с эмоциональными проблемами. На следующем этапе проекта «Большие воспоминания в маленьких сердцах», реализованного Azercell в партнерстве с компанией «GID CSR Consulting», примут участие известные личности, которые поделятся своими историями успеха и расскажут о том, как они добились успеха ценой преодоления больших трудностей.

В ходе тренингов было выявлено эмоциональное состояние детей и их матерей, находящихся в состоянии сильного психологического стресса. Им была предоставлена возможность выразить свои переживания через искусство. Дети использовали живопись, чтобы перенести свои чувства на бумагу. «Арт-терапия», полезная как для детей, так и для взрослых, помогла раскрыть внутренний мир детей, а также пробудить их скрытые способности.

Во время встреч, проведенных в рамках проекта «Большие воспоминания в маленьких сердцах», дети шехидов также поделились своими воспоминаниями об отцах-героях. Результатом реализации этого проекта станет книга, включающая лучшие воспоминания детей, которая будет издана в ближайшее время как в цифровом, так и печатном форматах. Электронная версия книги также будет доступна в мобильном приложении «Bookmate».

Отметим, что в рамках мероприятия, организованного Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики по случаю Международного дня защиты детей 1 июня, Azercell также поздравил и вручил подарки детям работавших в телекоммуникационной сфере и отдавших свои жизни за Родину во время апрельских боев и Второй Карабахской Войны шехидов.

Minval.az