В Бинагадинском районном суде рассмотрено представление в связи с избранием меры пресечения в виде ареста в отношении судьи Фагана Ахмедова, обвиняемого в убийстве своей жены.

На процессе под председательством судьи Фарида Амиралиева представление было удовлетворено. В отношении Ф.Ахмедова избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца, пишет АПА.

Преступление произошло в ночь на 30 мая в Сабунчинском районе столицы, на так называемой территории «Ləhic bağları».

Житель Баку Ф.Ахмедов убил свою жену Парвану Ахмедову из огнестрельного оружия. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса. Ф.Ахмедов был судьей Сабунчинского районного суда.

Свое мнение по данному факту выразила и Генеральная прокуратура.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, по указанию руководства Генеральной прокуратуры проведение следствия по уголовному делу, возбужденному в прокуратуре Сабунчинского района по статье УК 120.1 (умышленное убийство) по факту убийства 30 мая жительницы столицы Ахмедовой Парваны Сулейман гызы поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В ходе предварительного следствия были выявлены основания для подозрения в том, что П.Ахмедову убил выстрелом из своего охотничьего ружья ее муж, Ахмедов Фаган Ровшан оглу.

Ф.Ахмедов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по указанной статье, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия по делу продолжаются.

Minval.az