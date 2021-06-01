“С мая на пляжах начались мониторинги и в связи с началом летнего сезона мониторинги проводятся каждые 15 дней».

Об этом в «Экспертном часе» сказал начальник Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Назим Махмудов.

Завотделом Центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Зияддин Казымов сказал, что в ближайшие две недели планируется обнародовать предварительные результаты.

Завотделом напомнил, что из-за чрезмерного загрязнения пляжи в поселке Сахиль Гарадагского района, на Шихово в Сабаильском районе, в Говсанах и Тюркане считаются непригодными для купания.

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