Главное управление государственной дорожной полиции (ГДП) Министерства внутренних дел выступило с заявлением о закрытии и изменении маршрута улиц и проспектов в связи с Гран-при Азербайджана «Формула-1» в Баку.

В ведомстве еще раз назвали улицы и проспекты, движение по которым закрыто или на которых направление движения изменено:

«По направлению к Бакинскому городскому кольцу «Формулы-1»: направление движения изменено на улицах и проспектах Ковкеб Сафаралиева, Рихарда Зорге, Пушкина, Бюльбюля, Самеда Вургуна, Теймура Эльчина, Мехди Гусейна, Лермонтова, Азербайджана, Микаила Усейнова, Зергер Палан, Муртузы Мухтарова, Шейх Шамиля, Афияддина Джалилова.

— проезжающие по направлению Зыхское шоссе – проспект 8 ноября, могут проехать в направлении метро «Гянджлик» по проспектам Наджафгулу Рафиева и Бабека, через 10-ый заводской круг;

— Те, кто едут из аэропорта по проспекту Гейдара Алиева, могут проехать в центр через станцию ​​метро «Кероглу» со стороны Наримановского района, а также по Дарнагюльской дороге;

— Афияддин Джалилов — от пересечения улиц Мехди Мехдизаде и Юсифа Сафарова направо, в сторону 28 мая или в направлении 10-го Заводского кольца;

— проезжающие в районе «20-го участка», поселка Баил и Площади флага могут продолжить движение по улице Микаила Усейнова и внутренним дорогам поселка Баил в направлении улиц Нефтчи Гурбана и Ханлара в сторону Парламентского проспекта;

— Движение по автомобильной дороге Баку-Сальян-Алят будет осуществляться с Локбатанского круга по 3-й вспомогательной круговой дороге через территорию Ясамальского района;

— Движение со стороны улиц Мехди Гусейн — Теймур Эльчин будет реверсировано на улице Лермонтова с пересечения с улицей Шейха Шамиля, а движение через парк М.Ахундова будет реверсировано на улице Ахмеда Джавада;

— На улице Самеда Вургуна от пересечения с улицей Узеира Гаджибекова до пересечения с улицей Физули будет введено двустороннее движение.

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