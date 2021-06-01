Все возможности крупнейшей электронной платежной системы PayPal станут доступны в Азербайджане.

Об этом заявил глава портала Azexport Айхан Гадашов на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве с ООО «Азерпочт» при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, передает Репорт.

«В настоящее время граждане страны не имеют возможности пользоваться всеми функциями PayPal. Для его полноценного функционирования необходимо провести определенную работу. В частности, необходимо внести изменения в некоторые законодательные акты, и, естественно, «Азерпочт» может сыграть здесь немалую роль», — отметил он.

Minval.az