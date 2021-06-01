В Нефтчалинском районе проходит церемония прощания с шехидом Отечественной войны Мамедагой Имановым.

Его тело было доставлено в село Далга Нефтчалинского района, передает АПА.

Родственники шехида, военнослужащие и представители местной общественности принимают участие в церемонии прощания, которая проходит в его отчем доме.

Иманов Мамедага Игаб оглу 2001 года рождения воинскую службу проходил в Бейлаганском районе, в последний раз выходил на связь с семьей через несколько дней после начала войны. С тех пор от него не было никаких вестей.

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