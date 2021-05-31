С 16 по 30 июня в Азербайджане будут организованы бесплатные летние школы на добровольной основе.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

«В проведенном Министерством образования опросе об организации в июне летних школ 44 процента респондентов поддержали данную инициативу. С 16 по 30 июня в общеобразовательных учреждениях будут организованы бесплатные двухнедельные летние школы на добровольной основе для преодоления трудностей, с которыми столкнулись наши ученики во время пандемии. У нас есть и другие инициативы по восстановлению «утраченного» во время пандемии обучения. Благодарю всех за участие в опросе», – отметил он.

Minval.az