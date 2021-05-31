В понедельник по инициативе противоположной стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Как говорится в сообщении пресс-службы МИД, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, реализации трехсторонних заявлений, а также о недавней напряженности на границе.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность разрешения напряженности в пограничном вопросе, необходимости урегулирования существующих разногласий путем переговоров и донес до внимания противоположной стороны, что Азербайджанская Республика поддерживает предложение о создании соответствующей трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы.

Относительно шести армянских военнослужащих, задержанных в ходе провокации по минированию дорог на территории Азербайджана, было подчеркнуто, что в то время, когда Азербайджан обезвреживает многочисленные мины, заложенные Арменией на освобожденных территориях и представляющие прямую угрозу для человеческой жизни, подобные провокации со стороны армянской стороны недопустимы.

Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности.

Minval.az