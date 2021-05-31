В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 462 пациента выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР в понедельник, 31 мая.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались шесть человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля 2020 года, в Азербайджане выявлено в общей сложности 333956 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 324565 человек благополучно прошли лечение, 4913 пациентов клиник скончались.

Лечение 4478 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3513989 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 4815 — за минувшие сутки.

Minval.az