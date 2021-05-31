Nar продолжает социальный проект «Живая книга» по созданию самой большой в стране аудио библиотеки. В рамках проекта, разработанного совместно с Radio Antenn 101 FM, избранные образцы азербайджанской и мировой литературы будут собраны на платформе YouTube. Следует отметить, что 135 избранных произведений мировой и азербайджанской литературы, в рамках проекта «Живая книга», уже размещены на YouTube в виде аудиокниг на нашем родном языке. Благодаря высокоскоростному интернету Nar, можно легко воспользоваться онлайн-библиотекой из любой точки страны.

Проект будет транслироваться в прямом эфире по субботам и воскресеньям с 12:00 до 14:00 на радио Radio Antenn 101 FM, а также на официальных страницах радио и передачи «Живая книга» в Facebook, а затем будет размещен на сайте antenn.az и на странице в YouTube.

Следует отметить, что проект «Живая книга» также проливает свет на мир слабовидящих людей. Так, электронные носители, на которых собраны произведения,будут распространяться среди слабовидящих и людей потерявших зрение.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8740 базовых станций и охватывающей 90% территории страны.

Minval.az