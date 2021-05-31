ЗАО «Бакинский метрополитен» готовится к строительству новой станции фиолетовой линии под условным названием B4, которая станет 4-й по счету после станций «Автовокзал», «Мемар Аджеми» и «8 ноября».

Как сообщает Report, об этом рассказал глава пресс-службы ведомства Бахтияр Мамедов.

«Начаты предварительные подготовительные работы по строительству станции. Здесь будут использованы самые современные методы строительства, в том числе метод «стены в грунте». Самым большим преимуществом этого метода является то, что он позволяет выполнять максимальную качественную работу на ограниченной территории. Установка соответствующих «свай» на строительной площадке обеспечит экологичность, а также максимально снизит шум во время движения поездов. Станция B4 строится на улице Джалила Мамедгулузаде в Баку, за спортивно-концертным комплексом имени Гейдара Алиева».

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