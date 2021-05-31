Зангезурский коридор создаст новую связь между Азербайджаном и Турцией — такое заявление сделал накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая представительную турецкую делегацию во главе с министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилем Караисмаилоглу. После чего отметил: «Как известно, на первом этапе после войны Армения выразила протест в связи с этим вопросом. Однако в последнее время мне предоставляется информация о том, что армянская сторона уже правильно анализирует вопросы, связанные с неизбежностью этого коридора» — добавив, что вопрос обсуждается в трехсторонних рамках.

В самом деле, не заметить «сдвигов» даже в официальной риторике Еревана уже невозможно. Только за последние несколько дней исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сделал целую серию весьма примечательных заявлений. Так, накануне «шашлычный варчапет» на одной из предвыборных встреч со своими сторонниками призвал граждан «не бояться» ни делимитации и демаркации границ с Азербайджаном, ни открытия дорог и региональных коммуникаций, и даже добавил: «Является ли проблемой то, что по этим дорогам будут ездить иностранцы, например, азербайджанцы? Вы знаете, что на севере Ирана и на армяно-грузинской границе живут азербайджанцы…» А еще раньше, встречаясь с активистами своей партии «Гражданский договор», заявил: “Были опубликованы карты Советского периода. Мы все увидели, что верхняя часть границы (в районе озера Гарагель — Minval.az) проходит по воде – 20 или 30%, не существенно. Теперь нам это признать, или нет? И начать войну из-за 30% Сев Лича (Гарагель — Minval.az). Нет, мы не пойдем на эскалацию ситуации и решим вопрос мирным путем». Принадлежит ли Армении хотя бы 20% озера, вопрос, конечно, открытый, и тот же Пашинян еще вчера, пардон, срывал голосовые связки, что у азербайджанцев «карты неправильные», что они «вторглись на территорию Армении», но теперь, «выпустив пар», заявляет: вести дело ко второй войне Ереван не намерен.

Будем реалистами: за три года, прошедших после «шашлычной революции» в Армении, из Еревана уже приходили обнадеживающие сигналы, которые, к сожалению, не приводили к реальным конструктивным шагам. Но теперь все иначе.

Напомним: 28 мая, в День Республики, президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил освобожденный от армянской оккупации Агдам. И в ходе одной из встреч напомнил, что 10 ноября был подписан именно акт о капитуляции Армении: «Причем не только азербайджанская общественность, но и весь мир знает о том, в какой форме он был подписан. До сих пор мне неизвестно, в каком углу Пашинян подписал его. Это стало кульминацией войны, победы, это был настоящий акт о капитуляции».

Более того, в Агдаме главе государства был представлен генплан города. А это уже историческое событие, начало реального возрождения ранее оккупированных, а ныне освобожденных земель — с «умными» городами, промышленными парками, университетами, «туристическими», «добывающими» и промышленными кластерами, с университетами и стадионами и, самое главное, с продуманной концепцией. А еще это была в лучшем смысле слова демонстрация уверенности. То, что в Агдаме разворачивается строительство по такому в лучшем смысле слова амбициозному генплану, с фирмами-подрядчиками из Турции, Израиля, США и стран Евросоюза — это верный признак «военной» уверенности Азербайджана. А если инвесторы и подрядчики готовы работать в Агдаме и на других освобожденных землях — это не только цена вопроса для Еревана, если там решат «поиграть с огнем», но и прежде всего мнение самих партнеров, которые сочли уровень безопасности на освобожденных территориях вполне приемлемым для себя. В самом деле, если «нефтяной» или «газовый» бизнес в определенном смысле готов идти на риск, то компании, занимающиеся разбивкой лесопарков или прокладкой трамвайных путей, рисковать уже не склонны. И если уж говорить начистоту, то становится понятным: Азербайджанская Армия нанесла армянским агрессорам такой удар, что о реванше в обозримом будущем Еревану лучше не заикаться. И вот теперь, судя по всему, военно-политические реалии начинают «доходить» и до Пашиняна и его «ближнего круга». Где уже начинают понимать, что страна уже проиграла одну войну, и условия капитуляции выполнять придется. Особенно с учетом того, что ставка на «дипломатию слез и истерик» не оправдалась, и желающих воевать за армянские территориальные аппетиты не просматривается. Да, совсем недавно эти земли находились под оккупацией, в Агдаме пытались во всех смыслах слова «раскопать» очередной «тигранакерт», а сам Агдам захватчики даже переименовали в «Акна», но теперь «Акна возможностей» для них уже закрылась. Прищемив кого-то по меньшей мере за язык.

Нурани, обозреватель

Minval.az