На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса проект закона «О городе Шуше — культурной столице Азербайджана» был вынесен на обсуждение в третьем чтении.

Новый законопроект состоит из 15 статей.

Согласно документу, в административных границах культурной столицы Азербайджана города Шуши создается Шушинский государственный заповедник. Законопроект, представленный на рассмотрение парламента, определяет основные направления государственной политики в городе Шуше; правовое регулирование в Шуше и ее охранной зоне; восстановление, защиту, изучение, использование и пропаганду памятников; охрану окружающей среды; строительную, архитектурную и градостроительную деятельность в Шуше; организацию транспорта; управление жилищным фондом; предпринимательскую, рекламную, туристическую и другие виды деятельности; он также будет регулировать проведение мероприятий международного уровня в Шуше и ряд других важных вопросов.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в III чтении.

Minval.az