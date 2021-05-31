«После того, как возникло некоторое недоразумение в связи с инициативой строительства школы в Шуше, которую выдвинул лидер ПНД Девлет Бахчели, ряд лиц попытались создать спекуляции в турецко-азербайджанских отношениях. Наше общество должно сделать так, чтобы не возникло даже малейшей обиды».

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал депутат Фазиль Мустафа.

По его словам, помощник президента Хикмет Гаджиев уже заявил о том, что школа будет открыта.

«Мы должны так развивать отношения, чтобы другие силы не могли вмешиваться в это. Мы и в Отечественной войне убедились в том, что главным другом Азербайджана является Турция», — цитирует его АПА.

Мустафа добавил, что в созидательной работе на освобожденных от оккупации территориях предпочтение нужно отдавать турецким компаниям.

Minval.az