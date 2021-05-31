Порядка 70% азербайджанского населения, являвшихся вынужденными переселенцами из Карабаха, вернутся на освобожденные территории, заявил председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшан Рзаев.

«Действительно, люди в большинстве своем вернутся на свою родную землю. Думаю, это будет свыше 60–70% из 750 тыс. вынужденных переселенцев», — сказал Рзаев в интервью российской газете «Известия».

По его словам, все это время «мы видели их стремление вернуться в свои родные земли».

Рзаев подчеркнул, что согласно действующему законодательству Азербайджана, государство обязано дать вынужденным переселенцам возможность вернуться в свои родные места, дать им достойную жизнь. «Мы предполагаем под этим хорошую квартиру, хорошую работу, чтобы они могли бы заново выстроить свою судьбу и судьбу своих детей», — отметил он.

Глава госкомитета подчеркнул, что для возвращения азербайджанского населения в Карабах необходима очистка освобожденных территорий от мин.

«После войны между Арменией и Азербайджаном мы знаем, что вся эта территория заминирована. Следовательно, минные поля должны быть зачищены. Второе — надо создать заново инфраструктуру, то есть провести в районы газ, свет, воду, проложить дороги. А также построить современные деревни и города. После того как всё это отстроится, уже возникнет вопрос о переселении. Параллельно с этим мы работаем напрямую с переселенцами, все списки пересматриваются, уточняется — где какая семья насколько выросла, чем занимается, чем она хочет заняться по возвращении в районы. Какие навыки и какое образование они получили за эти неполные 30 лет, что они провели в статусе вынужденных переселенцев», — отметил он.

Рзаев добавил, что, по мнению специалистов, полное разминирование в Карабахе может занять от 5 до 10 лет.

Minval.az