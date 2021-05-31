Военнослужащий пенитенциарной службы Министерства юстиции покончил жизнь самоубийством.

31 мая около 02:50 ночи рядовой стрелкового подразделения полка охраны Пенитенциарной службы Министерства юстиции, солдат Мухаммед Теймур оглу Алиев (2003 г.р.) во время несения службы в сторожевой башне, выстрелил в себя из вверенного ему автоматического оружия марки АК-74 и покончил жизнь самоубийством.

Приехавшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи подтвердила факт смерти.

По данному факту Бакинской военной прокуратурой проводится расследование.

Minval.az