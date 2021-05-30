В Азербайджане смягчается карантин, об этом сообщил помощник президента Шахмар Мовсумов 25 мая на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

Так, с 31 мая в Азербайджане отменяется использование медицинских масок на открытом воздухе.

Кроме того, с 31 мая Бакинский метрополитен возобновляет пассажирские перевозки, возобновляются междугородние и межрайонные пассажироперевозки, разрешается деятельность моллов и крупных торговых центров.

Отметим, что ограничение на работу общественного транспорта в выходные дни все еще будет действовать. То есть автобусы и метро будут работать с понедельника по пятницу.

Minval.az