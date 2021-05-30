Посетители зоопарка Копенгагена своими глазами увидели причину вымирания больших панд: эти животные имеют большие проблемы с размножением. Шестилетняя самка по кличке Мао Сун была полностью готова к спариванию, но представитель противоположного пола, семилетний Син Эр, увлеченно жевал бамбук, совершенно не замечая откровенных приставаний подруги, пишет Nat-geo.

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В дикой природе брачный период больших панд длится лишь 15-25 дней за весь год, весной, и притом возможность зачатия у самок выпадает только на 2-3 дня. В неволе они воспроизводят свой род с еще большим трудом, и специалисты прибегают к самым разным хитростям для того, чтобы помочь этим животным. Китайские биологи даже включают «панда-порно» — видео совокупляющихся панд, применяют китайские травы и игрушки из секс-шопа.

В датском зоопарке к спариванию панд готовились со всей серьезностью: самца побуждали больше двигаться, перемещая еду в разные стороны, а самка ежедневно проходила гинекологический осмотр. Когда она оказалась готова к зачатию, ее поместили в общий вольер с партнером, но результат оказался плачевным. Теперь придется ждать еще как минимум год.



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Представители зоопарка полагают, что Син Эр пока слишком молод и просто не знает, как нужно реагировать. Половая зрелость у панд наступает в возрасте от 4 до 9 лет, и не исключено, что молодой самец ее еще не достиг. Кроме того, уже было доказано, что пандам для продолжения рода крайне важна эмоциональная связь — возможно, у этой пары ее просто не возникло.

Minval.az