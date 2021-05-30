В Азербайджане за минувшие сутки выявлен 141 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно сообщению Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 486 пациентов выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 4 человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 333864 случая заражения коронавирусом, из этого числа 324103 человека благополучно прошли лечение, 4907 пациентов клиник скончались.

Лечение 4854 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3509174 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 5535 — за минувшие сутки.

Minval.az