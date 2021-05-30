При поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и инициативе Координационного совета азербайджанцев Швейцарии был представлен видеоролик, посвященный 28 мая — Дню Республики.

Как говорится в сообщении Госкомитета, на видео проживающая в Швейцарии Мария хан Хойская исполнила азербайджанский танец в национальной одежде под звуки произведения «Севгили Джанан», созданного двумя выдающимися представителями Азербайджана — Низами Гянджеви и Узеиром Гаджибейли. Танцевальный номер был снят на берегу Женевского озера. Поздравив азербайджанский народ с праздником, наша соотечественница отметила, что посвятила свое выступление Дню Республики и победе в Отечественной войне.

Следует отметить, что Мария хан Хойская — правнучка первого председателя Совета Министров Азербайджанской Демократической Республики Фатали хана Хойского. Она проживает в Швейцарии.



Minval.az