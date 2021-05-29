Азербайджан поприветствовал инициативу строительства школы искусств имени Узеира Гаджибейли в Шуше в председателя Партии националистического движения (ПДН) Девлета Бахчели.

Об этом заявил АЗЕРТАДЖ помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики и Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев отметил, что, когда 27 мая президент Ильхам Алиев принял министра национального образования Турции, он сказал, что церемония закладки фундамента школы была включена в программу предстоящего визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу.

«Было предложено провести рабочие обсуждения на уровне специалистов, чтобы адаптировать архитектурный проект здания художественной школы к уникальному архитектурному стилю города Шуши.

Об отказе от этой доброжелательной инициативы не может быть и речи. Не исключено, что отсутствие полного отчета по существу вопроса привело к недоразумениям. Уверены, что в условиях взаимопонимания технические и архитектурные вопросы будут решены на рабочем уровне, и в ближайшее время начнется строительство Шушинской школы искусств имени Узеира Гаджибейли », — сказал помощник президента.

Minval.az