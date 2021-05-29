Сотрудники органов внутренних дел задержали в общественных местах на территории Бинагадинского и Насиминского районов Баку двоих активных больных коронавирусом.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу.

Одного из задержанных доставили домой с соблюдением медицинских процедур, о чем были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

Выяснилось, что другой инфицированный проходил лечение в больнице модульного типа на территории Абшеронского района, но самовольно покинул медучреждение. Он был доставлен в больницу для продолжения лечения.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 333723 случая заражения коронавирусом, из этого числа 323617 человек благополучно прошли лечение, 4903 пациента клиник скончались.

Лечение 5203 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Minval.az