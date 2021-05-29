Поселки Ходжасан и Гарачухур соединит линия метро протяженностью 40 километров.

Об этом сказал журналистам заместитель председателя ЗАО «Бакинский метрополитен» Хидаят Мамедов, сообщает Trend.

По его словам, после сдачи в эксплуатацию станции метро «8 Ноября» число станций Бакметрополитена достигло 26.

«Станция «8 Ноября» находится на «фиолетовой» линии, которая будет начинаться в поселке Ходжасан. Она является третьей станцией на этой линии, которая протянется до поселка Гарачухур и будет состоять из 12 станций.

На трехуровневой станции установлено 17 эскалаторов и три лифта. Здесь созданы условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья», — сказал Мамедов.

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