«Информация о повышении стоимости проезда в Бакинском метрополитене, распространяемая в социальных сетях и среди людей, необоснованная».

Об этом агентству АПА сказал начальник отдела по связям с общественностью и пресс-службы структуры Бахтияр Мамедов.

По его словам, Тарифный совет определяет цены на пассажирские перевозки в метрополитене:

«Тарифный совет не принял никаких решений по этому вопросу. Для повышения тарифов Бакинский метрополитен может обратиться только в Тарифный совет. В настоящее время такого обращение нет. С 31 мая стоимость проезда в метро прежняя — 30 гяпиков».

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