Обнародована погода на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, 30 мая погода в Баку и на Абшеронском полуострове осадков в основном не ожидается, южный ветер вечером сменится на умеренный северо-западный, температура воздуха ночью составит 16-21 тепла, днем 27-32 тепла, в Баку ночью 18-20, днем 29-31.

30 мая в районах Азербайджана осадков не ожидается, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы и дожди. Утром будет туман. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22 градуса тепла, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 11-16 градусов тепла, днем 20-24 градуса.

Minval.az