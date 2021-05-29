29 мая было сдано в эксплуатацию новое административное здание Министерства экономики.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания.
29 мая было сдано в эксплуатацию новое административное здание Министерства экономики.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания.
Дата: 2021/05/29 11:42
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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