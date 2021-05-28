Пашинян подогнал Армении такого уровня исторические проблемы, которые не разгребут теперь даже ОДКБ и НАТО вместе взятые. Такое мнение высказал известный российский эксперт в области внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук, касаясь ситуации на азербайджано-армянской границе.

По его мнению, ссылки на ОДКБ и апелляции к этой организации уже не работают, И проблема здесь не в Москве, как это видится кому-то из Еревана.

«Проблема в том, что и Нур-Султан, и Минск не могут втягиваться в войну, или, по меньшей мере, противостояние, с Азербайджаном. К тому же, как известно, у Минска сейчас свои, иного порядка проблемы. Так же все слышали представителя МИД России Марию Захарову, которая сказала, что тема армяно-азербайджанской границы не относится к карабахской проблеме как таковой», — отметил он в интервью изданию Tert.am.

По словам Трофимчука, нет никакой ясности по армяно-азербайджанской границе, и этот вопрос Москва на себя взять не может, так как такие границы определяются самими государствами, непосредственно в этом заинтересованными.

«МГ ОБСЕ как бы сама себя выключила изо всех процессов. Поэтому процесс развивается в хаотическом режиме, поэтому будут погибать и пропадать солдаты. К огромному сожалению. К тому же, как оказалось, у Армении фактически не существует своей армии, за исключением отдельных военнослужащих и подразделений. И это очень тяжёлый «сюрприз» для всего армянского общества», — заметил он.

Комментируя обвинения и.о. премьер- министра Армении ОДКБ и его заявления о том, что Армения намерена обратиться в Совет Безопасности ООН, Трофимчук отметил, что это один из тестов и.о. премьер-министра, которым он хочет как бы активизировать Россию и даже где-то её напугать.

«Если Ереван хочет обратиться в ООН, то пусть обращается, – зачем в этом случае лишний раз объявлять по всему информационному радиусу. Однако обращение в ООН мало что может изменить, так как политический расклад в Карабахе уже существенно изменился, там возникли российские миротворцы и много других инноваций, с которыми будет вынуждена считаться даже ООН.

Если же Пашинян втайне рассчитывает на отправку в Карабах военного контингента под эгидой ООН, то тогда он должен прямо заявить, что ничего общего с ОДКБ и российским миротворцами он больше иметь не желает. То есть, ему тогда придётся прямо сказать: ОДКБ больше не хочу, а хочу НАТО. Ну и ООН тоже, куда же её девать. Если речь идёт именно о Совете Безопасности ООН, то там тоже присутствует Россия, и Пашинян должен об этом знать. Так что СБ ООН и просто ООН здесь несколько различаются как адресаты обращения Пашиняна. Но в любом случае обращение в сторону ООН будет означать для Пашиняна, что он заступил за некую черту, после которой его положение улучшится вряд ли. По причинам, о которых я уже сказал выше, а совсем не потому, что Москве это не понравится. Просто в силу хода вещей.

ОДКБ не имеет отношения к ООН, поэтому внутри организации будет вырабатываться своя позиция по происходящему. Однако уже сейчас ОДКБ может понимать, что обращение Пашиняна в СБ ООН на деле мало что меняет. Вот если бы Пашинян сходу обратился в НАТО, тогда, может быть, ОДКБ сделала какие-то иные выводы. А так – хоть в ООН, хоть, как в песне, в «Спортлото», никто не запрещает. Пашинян подогнал Армении такого уровня исторические проблемы, которые не разгребут теперь даже ОДКБ и НАТО вместе взятые. Ищите «мальчика». Одно можно сказать наверняка: внутри ОДКБ, видимо, ещё в течение 2018 года поняли, что фактор Пашиняна является угрозой безопасности как для самой Армении, так и для ОДКБ», — заключил политолог.

Minval.az