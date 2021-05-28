«Мы призываем обе стороны предпринять немедленные шаги для деэскалации ситуации между Арменией и Азербайджаном и начать переговоры о делимитации и демаркации границы мирным путем», говорится в совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов из Российской Федерации, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шофер из Соединенных Штатов Америки). Отмечается, что сопредседатели готовы содействовать этому процессу.

Отмечается, что сопредседатели призывают стороны полностью выполнить обязательства, взятые на себя в соответствии с декларацией о прекращении огня от 10 ноября прошлого года.

Сопредседатели также с озабоченностью отмечают несколько недавних сообщений об инцидентах на армяно-азербайджанской границе. Применение силы или угроза силой для разрешения пограничных споров недопустимы.

Minval.az