Бакинский метрополитен в 2021 году закупит новые вагоны, сказал глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, в настоящее время ведется работа в этом направлении.

«В 2019 году Бакинский метрополитен заключил договор с российским АО «Метровагонмаш», согласно которому ежегодно компания должна производить по 20 вагонов для метро столицы Азербайджана. С 2015 года Бакметрополитену поставлено 75 новых вагонов, которые уже эксплуатируются. В этом году будет поставлено еще 20 вагонов. Согласно договору, в будущем году в Азербайджан должны быть доставлены еще 20 современных вагонов», — цитирует Мамедова Trend.

Minval.az